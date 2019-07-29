Названа лучшая зубная паста

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование зубной пасты. В нем приняли участие образцы семи брендов: «Новый жемчуг», «Пародонтол», Biomed, Splat Professional, Blend-a-med, President и «Лесной бальзам».

Эксперты изучали пасту по более чем 70 параметрам, включая соответствие заявленному составу, долю растительных жиров в общей массе, наличие бактерий кишечной палочки, плесени и дрожжей. При этом образцы закупали в обычных магазинах, а не брались со складов.

Материалы по теме Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно

Пятеро участников исследования показали очищающие свойства на среднем уровне. Более высоким он оказался у «Лесного бальзама», более низким — у President. Помимо этого, пасты трех брендов — «Лесной бальзам», «Новый жемчуг» и Blend-a-med — обладают незначительным отбеливающим эффектом, в то время как у единственной пасты, заявленной как отбеливающая (Splat Professional), он отсутствует.

Безопасность всех образцов, а также количество фтора оказались в норме. В двух образцах — «Новый жемчуг» и Biomed — выявлены повышенные показатели токсичности. Эксперты уведомили производителя Biomed о нарушениях, после чего повторный тест подтвердил их отсутствие.

По результатам исследования пять из семи образцов рекомендованы к покупке, лидером стал «Лесной бальзам». Splat Professional занесен в список товаров с замечаниями, «Новый жемчуг» — в черный список «Росконтроля».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!