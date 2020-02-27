Названа самая вкусная сметана

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование сметаны популярных марок. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты проверили сметану с массовой долей жира 15 и 20 процентов брендов «Благода», «Сарафаново», «Ростагроэкспорт», «Асеньевская ферма», «Свитлогорье», «Простоквашино» и семь образцов 20-процентной сметаны торговых марок: «Простоквашино», «Избенка», «Лакомо», «Ростагроэкспорт», «Брест-Литовск», «Из молока нашей дойки» и «Сарафаново».

Тест на безопасность не прошли два образца: «Из молока нашей дойки» и «Лакомо». Сметану забраковали из-за многократного превышения количества дрожжей. Кроме того, в «Лакомо» массовая доля жира оказалась заниженной: 15 процентов вместо заявленных 20. На вкус экспертам не понравилась сметана «Асеньевская ферма», «Благода» и «Из молока нашей дойки» из-за привкуса окисленного жира. Лучшими на этом этапе теста стали образцы сметаны жирностью 15 процентов «Сарафаново» , «Простоквашино», «Свитлогорье» и сметана жирностью 20 процентов «Лакомо».

По итогу качественной и безопасной признана продукция брендов: «Сарафаново», «Ростагроэкспорт», «Простоквашино», «Свитлогорье», «Брест-Литовск», «Избенка».

Ранее в феврале «Росконтроль» проводил исследование молока. Специалисты проверили несколько марок: «Простоквашино», «Вологодское лето», «Сарафаново», «Молоко нашей дойки», «Ашан», Billa и «Домик в деревне».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!