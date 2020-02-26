Названа лучшая красная икра

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование красной икры горбуши и назвал лучшую. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В тестировании приняла участие продукция марок «То, что надо», «Красное золото», «Русское море», «Тунгутун», «Меридиан» и «Сделано в море». Стоимость образцов составила от 1590 до 5700 рублей за килограмм. В икре «Тунгутун» обнаружили бактерии группы кишечной палочки. А в продукции бренда «То, что надо» суммарное содержание сорбиновой и бензойной кислот превышает максимально допустимый уровень.

Материалы по теме Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно

На вкус специалистам больше всего понравилась икра «Русское море» и «Сделано в море». По итогам проверки к покупке рекомендовали все проверенные образцы, кроме «Тунгутун» и «То, что надо».

Ранее в феврале руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев рассказал, что лососевая икра пользуется популярностью только в России. «У нас есть иллюзия, что наша красная лососевая икра является неким фантастическим брендом, за которым просто гоняются во всем мире. Это одно из заблуждений. Никому это в мире не нужно», — заявил он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!