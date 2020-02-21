Российскую икру назвали никому в мире не нужной

Лососевая икра пользуется спросом только в России, Белоруссии и Украине, а в остальном мире она никому не нужна. Такое мнение радиостанции «Говорит Москва» высказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

«У нас есть иллюзия, что наша красная лососевая икра является неким фантастическим брендом, за которым просто гоняются во всем мире. Это одно из заблуждений. Никому это в мире не нужно», — заявил Савельев.

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Он отметил, что икра российского производства реализуется в основном внутри страны, а украинский и белорусский рынки заполнены икрой из Аляски. Ее привозят в Германию в рефрижераторных контейнерах, а оттуда, уже в банках, — в Украину.

По словам Савельева, за рубежом пользуется спросом российский краб и северная рыба. «Наша качественная дикая рыба востребована во всем мире. Она идет вне конкуренции на всех мировых аукционах, потому что это рыба северных морей, она жирнее, жир полиненасыщенный, самый полезный для человека», — заключил он.

Ранее рыбаки Аляски пожаловались на потери десятков миллионов долларов ежегодно из-за продовольственного эмбарго, введенного Россией в ответ на санкции США. До введения санкций Россия была вторым по величине рынком сбыта их продукции после Японии: они везли в страну лососевую икру, замороженный лосось и полуфабрикат для крабовых палочек. В 2013 году объем экспорта составил 61,3 миллиона долларов.

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