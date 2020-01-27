Россия заработала на рыбе

В 2019 году Россия заработала на экспорте рыбы на 6,2 процента больше, чем годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева.

«Как мы и прогнозировали, доходность экспорта растет быстрее его объемов, это значит, что бизнес решает задачи в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" без ущерба для внутреннего рынка», — отметил Зверев.

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По его словам, общий объем рыбного экспорта из России по итогам 2019 года составил 4,4 миллиарда долларов. При этом в натуральном выражении поставки за рубеж снизились по сравнению с 2018 годом на 3,7 процента — до 1,6 миллиона тонн.

Снижение экспорта в натуральном выражении Зверев объяснил увеличением поставок на внутренний рынок. Главным образом такая тенденция наблюдается с тихоокеанской сельдью, кетой, горбушей и скумбрией.

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