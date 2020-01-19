Раскрыта опасность рыбных палочек

Ученые из Калифорнийского университета в США раскрыли опасность рыбных палочек и искусственного крабового мяса — сурими. Оказалось, что они являются источником сильнейшего загрязнения атмосферы, сообщается на сайте учебного заведения.

По данным исследователей, такое влияние на окружающую среду обусловлено процессом производства этих продуктов. Так, наибольший вред экологии наносят суда-контейнеровозы, которые используются для доставки выловленной рыбы на заводы, где в дальнейшем изготавливаются данные полуфабрикаты.

Как установили ученые, многие производители, желая сэкономить, используют дешевое и некачественное топливо при перевозке рыбы. В результате в атмосферу выделяются огромные объемы вредных веществ, в частности, диоксида серы, который считается одним из главных загрязнителей воздуха.

Ранее в январе врач-диетолог рассказала о вреде плавленого сыра. По словам специалиста, чрезмерное употребление плавленого сыра может привести к тому, что содержащиеся в нем фосфаты вступят во взаимодействие с организмом человека и начнут вымывать кальций.

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