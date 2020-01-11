Назван вред плавленого сыра

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде плавленого сыра в беседе с «Вечерней Москвой».

Эксперт отметила, данный продукт — это обычный сыр, на который оказали воздействие солеплавителями — фосфатами. По ее словам, чрезмерное употребление плавленого сыра может привести к тому, что содержащиеся в нем фосфаты вступят во взаимодействие с организмом человека и начнут вымывать кальций.

Еще одной опасностью плавленого сыра врач назвала его высокую калорийность. Она призвала людей, страдающих ожирением или атеросклерозом, употреблять сыры только в небольшом количестве, поскольку они содержат холестерин. Кроме того, ограничить употребление этого продукта необходимо и тем, кто имеет проблемы с обменом веществ.

Соломатина также напомнила, что из-за повышенного количества соли, которое содержится в плавленом сыре, он противопоказан при гипертонии.

Ранее экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование плавленого сыра известных брендов. По вкусу лучшими признали сыры Hochland и President. В марках «О`кей» и «Белый сыр из Жуковки» эксперты заметили мучнистый привкус, в последнем также заметна горечь. Почти все проверенные сыры соответствуют требованиям безопасности, только в «Белом сыре из Жуковки» общая бактериальная обсемененность оказалась в 2,8 раза выше допустимой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



