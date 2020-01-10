Назван лучший плавленый сыр

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование плавленого сыра известных брендов. В тестировании приняла участие продукция марок «Сыробогатов», «Карат», Valio / Viola, «О`кей», Hochland, President, «Белый сыр из Жуковки». Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По вкусу лучшими признали сыры Hochland и President. В марках «О`кей» и «Белый сыр из Жуковки» эксперты заметили мучнистый привкус, в последнем также заметна горечь.

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Почти все проверенные сыры соответствуют требованиям безопасности, только в «Белом сыре из Жуковки» общая бактериальная обсемененность оказалась в 2,8 раза выше допустимой.

В декабре прошлого года «Росконтроль» проводил исследование сливочного масла. Выяснилось, что только 9 из 36 образцов оказались настоящим сливочным маслом, остальные признали подделкой.

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