Названы марки опасной для здоровья скумбрии

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование скумбрии популярных российских брендов и выяснил, что их продукция опасна для здоровья. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В общей сложности специалисты проверили продукцию пяти торговых марок: Fish Fabric / Русскiй буфетъ, СТМ, «Балтийский берег», «А`море» и Billa. Программа испытаний включала в себя более 40 параметров качества и безопасности, среди которых микробиологические показатели, содержание консервантов и соответствие состава маркировке.

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Выяснилось, что ни один из образцов не соответствует требованиям безопасности по микробиологическим показателям — уровень обсемененности мезофильной микрофлорой превысил допустимое значение более чем в 16 раз.

Это значит, что употребление таких продуктов без термической обработки может привести к отравлению, отмечают эксперты. Кроме того, в образцах СТМ, «Балтийский берег» и Billa обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

По итогам исследования вся проверенная скумбрия холодного копчения была занесена в черный список. К покупке не рекомендован ни один бренд.

В конце ноября «Росконтроль» представил результаты исследования филе индейки российских марок. В продукции брендов «ВкусВилл», «Индилайт», «Пава Пава» и «Индис» обнаружились сальмонеллы.

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