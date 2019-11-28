Названы марки опасного филе индейки

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование филе бедра индейки популярных российских брендов. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В общей сложности специалисты проверили продукцию пяти торговых марок: «ВкусВилл», «Индилайт», «Краснобор», «Пава Пава», «Индис». Программа испытаний включала в себя более 70 параметров качества и безопасности.

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Как выяснилось, продукция брендов «ВкусВилл», «Индилайт», «Пава Пава», «Индис» не соответствует требованиям безопасности. Все упомянутые образцы попали в черный список из-за превышения показателя обсемененности мезофильной микрофлорой и присутствия опасных бактерий — сальмонелл.

Филе марки «Краснобор» попало в список товаров с замечаниями из-за сомнительной свежести. Таким образом, по итогам экспертизы ни один из исследованных образцов не был рекомендован к покупке.

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