Названы лучшие цыплята в России

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование цыплят-бройлеров популярных марок. В тестировании приняла участие продукция брендов «Петелинка», «Латифа Халяль», «Ясные зори», «Троекурово», «ВкусВилл», «Петруха» и «Белая птица». Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Продукция «Троекурово» и «Белая птица» вызвала у специалистов сомнения насчет свежести мяса. Но в ходе исследования выяснилось, что все предоставленные образцы соответствовали требованиям безопасности. В то же время в «Петелинке», «Латифе Халяль» и «Троекурово» были найдены остаточные количества ветеринарного лекарственного препарата, однако количество вещества было ниже допустимого значения и угрозы для здоровья потребителей не представляет. В итоге лидером рейтинга стал образец бренда «ВкусВилл».

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В начале октября «Росконтроль» представил результаты исследования куриных крыльев. Проверку на безопасность не прошли «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье» и «Куриное царство»: в их продукции был превышен допустимый уровень показателя обсемененности мезофильной микрофлорой. Кроме того, в крыльях «Ржевское подворье» обнаружены сальмонеллы, а в «Троекурове», «Ржевском подворье» и «Ясных зорях» — условно-патогенные энтеробактерии рода Proteus, что делает курятину непригодной для питания детей.

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