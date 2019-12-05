В российских сосисках нашли подорожник

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» проверил молочные сосиски популярных отечественных марок. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В тестировании приняла участие продукция брендов «Клинский», «Дымов», «Велком», «Мясной дом Бородина», «Малаховский», «Окраина» и «Ближние горки». Стоимость продуктов варьируется от 280 до 660 рублей за килограмм. В ходе проверки выяснилось, что в сосисках «Малаховский» и «Окраина» превышен допустимый уровень обсемененности мезофильной микрофлорой. Это значит, что употребление таких продуктов без термической обработки может привести к отравлению, отмечают эксперты.

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Кроме того, в сосисках «Велком» и «Малаховский» в ходе гистологического анализа было выявлено присутствие клетчатки (клетчатка подорожника в первом случае и пшеничная — во втором). Также в продукции под брендом «Малаховский» во время гистологического анализа была обнаружена свиная шкурка. В итоге к покупке рекомендовали только продукцию марки «Дымов».

В конце ноября «Росконтроль» представил результаты исследования филе индейки российских марок. В продукции брендов «ВкусВилл», «Индилайт», «Пава Пава» и «Индис» обнаружились сальмонеллы.

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