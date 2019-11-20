Названы опасные марки российского творога

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование творога с массовой долей жира девять процентов популярных федеральных брендов. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В тестировании приняла участие продукция марок «Домик в деревне», «Дмитровский молочный завод», «Балтком», «Дмитрогорский продукт», «Маруся», «Останкинское» и «Ростагроэкспорт». Два образца — «Ростагроэкспорт» и «Останкинское» — не прошли проверку на безопасность: там обнаружили высокое содержание дрожжей и плесени, причем в случае с «Останкинским» — в несколько сотен раз. У творога «Дмитровский молочный завод» содержание жира оказалось ниже, чем требует ГОСТ и чем указано в маркировке. По итогам всех тестов лишь один образец может быть рекомендован к покупке. Это творог «Домик в деревне».

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В начале сентября «Росконтроль» представил результаты проверки сметаны. Тест на безопасность не прошла только сметана марки «Избенка» — количество дрожжей в ней оказалось в 5,2 тысячи раз выше допустимых значений: употребление продукта может привести к проблемам с пищеварением, подчеркнули специалисты.

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