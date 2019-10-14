Назван лучший кефир

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кефира с массовой долей жира 3,2 процента. В нем приняли участие образцы семи брендов: «Вологодское лето», «36 копеек», «Вкуснотеево», «Авида», «Асеньевская ферма», «Домик в деревне» и Globus.

Специалисты оценивали кефир по более чем 60 параметрам качества и безопасности, среди которых оценка микробиологических показателей, наличие крахмала и фосфатов, исследование жирно-кислотного состава и результаты органолептической оценки. Образцы для исследования закупались в обычных магазинах, а не брались со складов.

В составе всех образцов присутствует исключительно молочный жир, однако не все они могут называться кефиром. Так, в образце «Домик в деревне» обнаружен не предусмотренный ГОСТом крахмал. «Вкуснотеево» не соответствует требованиям по содержанию дрожжей, «36 копеек» — по содержанию дрожжей и молочнокислых микроорганизмов.

Материалы по теме Переиграли Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится

В образцах под брендами «Вологодское лето» и «36 копеек» обнаружилось слишком высокое содержание спирта — больше 0,5 процента, в образце Globus — 0,3 процента.

В образцах «Вкуснотеево», «Авида» и «36 копеек» обнаружены плесени и бактерии, которые могут привести к пищевому отравлению и, скорее всего, свидетельствуют о неполном соблюдении санитарных норм на производстве.

Органолептические показатели соответствуют норме только в образце «Вкуснотеево». Эксперты особенно отметили слабовыраженный, пустой вкус кефира «36 копеек».

По результатам исследования образцы «36 копеек», «Вкуснотеево», «Авида» и «Домик в деревне» были включены в черный список «Росконтроля». Кефир остальных брендов включен в список товаров с замечаниями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!