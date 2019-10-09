Названа лучшая российская сельдь

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование соленой сельди популярных брендов. Протоколы испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В общей сложности специалисты проверили продукцию пяти торговых марок: «Каждый день», «Балтийский берег», «%» (собственная торговая марка сети «Верный»), «А’море» и «Русская рыбная фактория». Программа испытаний включала более 50 параметров оценки качества и безопасности.

Вся исследуемая продукция оказалась безопасной для здоровья, однако в четырех образцах из пяти («Балтийский берег», «%», «А’море», «Русская рыбная фактория») оказалось высокое содержание консервантов — сорбиновой и бензойной кислоты. Их количество превышало допустимый уровень для соленой рыбы.

В итоге все перечисленные марки отправились в список товаров с замечаниями. Только один образец эксперты могут рекомендовать к покупке — сельдь бренда «Каждый день». Он же оказался самым бюджетным.

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