Названа лучшая пшеничная мука

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование пшеничной муки популярных российских брендов. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В общей сложности специалисты проверили продукцию пяти торговых марок: «Аладушкин», Мелькомбинат №3, Makfa, «С.Пудовъ», Billa. Программа испытаний включала более 70 параметров оценки качества и безопасности продукции.

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В ходе исследования выяснилось, что в образцах «Аладушкин», «С.Пудовъ», Billa слишком большой процент золы. Кроме того, мука брендов «С.Пудовъ» и Billa оказалась недостаточно белой для высшего сорта.

За несоответствие заявленному сорту перечисленные бренды занесены в список товаров с замечаниями. Туда же отправилась мука Makfa за сомнительную свежесть.

По итогам проверки лишь к муке бренда Мелькомбинат №3 у экспертов не возникло никаких претензий, и она рекомендована к покупке.

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