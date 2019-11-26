Назван лучший снежок в России

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кисломолочного напитка «Снежок» с массовой долей жира 2,5 процента популярных российских брендов. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В общей сложности специалисты проверили продукцию семи торговых марок: «Кубанский молочник», «Простоквашино», «Авида», «Из Вологды/Вологжанка», «Веселый молочник», «Домик в деревне», «Козельские разные полезности». Программа испытаний включала более 70 параметров качества и безопасности.

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У образцов «Кубанский молочник», «Из Вологды/Вологжанка», «Веселый молочник» и «Козельские разные полезности» массовая доля углеводов больше, чем заявлено на упаковке. В образцах торговых марок «Простоквашино» и «Веселый молочник» массовая доля белка ниже минимально допустимых техническим регламентом.

Проблем с безопасностью не выявлено. Отмечается, что бактерии группы кишечной палочки, стафилококки, сальмонеллы и листерии не обнаружены, а содержание дрожжей и плесеней в пределах допустимого.

По результатам экспертизы ни один образец не попал в черный список. «Простоквашино», «Веселый молочник» и «Козельские разные полезности» за имеющиеся нарушения попали в список товаров с замечаниями.

Продукция брендов «Кубанский молочник», «Авида», «Из Вологды/Вологжанка» и «Домик в деревне» соответствует требованиям безопасности и не имеет замечаний к качеству, а значит может быть рекомендована к покупке.

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