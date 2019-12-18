Российское сливочное масло оказалось подделкой

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование сливочного масла, в котором приняла участие продукция 36 брендов. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру». Стоимость продуктов варьировалась от 380 до 1290 рублей за килограмм.

Проверка показала, что только девять из 36 образцов оказались настоящим сливочным маслом, остальные признали подделкой. Успешно прошло первичную проверку масло брендов «Вологодское из Вологды», «Радость вкуса», «Экомилк», «Burenka-club», «Андронова лавка», «Умное решение», «Крестьянские узоры» и «Крестьянское» масло — «Нежинская» и «Сударыня».

Также выяснилось, что у масла «Вологодское удолье», «Залесский фермер», «Масло из России», «Баба Валя» заявленная на упаковке доля жирности не совпала с реальной. В общей сложности, по итогам первого этапа мониторинга за фальсификацию в Черный список «Росконтроля» попали 23 образца сливочного масла.

В начале декабря «Росконтроль» проводил исследование скумбрии. В итоге вся проверенная скумбрия холодного копчения была занесена в черный список. К покупке не рекомендован ни один бренд.

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