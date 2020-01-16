Россиянам дали рекомендации по употреблению молока, масла и чая

Привычные продукты можно заменять аналогами, но не всегда это приносит пользу организму. Об этом «АиФ» рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

По ее словам, если у человека нет непереносимости коровьего молока, отказываться от него в пользу растительного не надо, потому что оно «пустое» и не содержит необходимого для костей и зубов количества кальция. При этом в день стоит употреблять не более двух стаканов напитка.

Обезжиренные молочные продукты также менее полезны, потому что молочный жир содержит фосфолипиды, участвующие в восстановлении клеток. Врач отметила, что для творога оптимальная жирность — пять процентов, для кефира и молока — до 3,2.

Макиша рекомендовала россиянам в первую очередь отказаться от сахара и переизбытка «быстрых» углеводов. В качестве подсластителя она предложила использовать стевию.

Кофе диетолог посоветовала заменить на цикорий, богатый растворимой клетчаткой. Красный и зеленый чаи полезны из-за содержания антиоксидантов, но имеют тонизирующий эффект. От них лучше отказаться в вечернее время.

При выборе сливочного масла надо учитывать, для чего его будут использовать. Для жарки хорошо подходит топленое, которое не горит и не образовывает канцерогены, а для бутербродов — обычное.

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