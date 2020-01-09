Россиян предупредили о главной опасности фастфуда для здоровья

Главная опасность фастфуда для здоровья заключается в содержании трансжиров, употребление которых может навредить сердцу и вызвать воспалительные процессы в организме. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Так, трансжиры могут способствовать увеличению уровня «плохого» холестерина и повредить внутреннюю оболочку кровеносных сосудов. Воспалительный процесс, который может быть спровоцирован употреблением пищи с высоким содержанием трансжиров, повышает риск возникновения болезней сердца, метаболического синдрома, диабета и артрита.

Кроме того, у женщин, потребляющих трансжиры до наступления менопаузы, может возникнуть риск развития рака молочной железы.

В Роспотребнадзоре предупредили, что продукты, в которых содержится менее 0,5 грамма трансжиров на порцию, могут маркироваться как не содержащие трансжиров. Полностью избежать их в рационе нельзя, поскольку их незначительное количество содержится в частности в мясных и молочных продуктах.

«Чтобы уменьшить потребление трансжиров необходимо читать этикетки на продуктах и обращать особое внимание на ингредиенты, входящие в состав продукта. Так, если на маркировке пищевой продукции вы видите "частично гидрогенизированные масла" — это трансжиры», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее также сообщалось, что готовая еда и фастфуд могут привести к проблемам со здоровьем. Из-за упаковки в них содержится перфтороктансульфоновая кислота (ПФАС), которая может вызывать в том числе рак и заболевания щитовидной железы.

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