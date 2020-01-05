Россиянам назвали размер опасного куска колбасы

Россиянам назвали размер опасного для здоровья куска колбасы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экспертов.

Врачи заявили, что если съесть немного, то продукт может быть даже полезен. При активном образе жизни колбаса станет источником энергии, считает главный внештатный специалист диетолог Минздрава России Виктор Тутельян. Он также рассказал, что два тоненьких кусочка очень вкусной сырокопченой колбасы съесть можно, а вот кусок весом 100 граммов — нельзя. Специалист утверждает, что надо учитывать свой рацион в целом и физическую активность. По его мнению, тот, кто считает каждую калорию, — больной человек, опасный для семьи и общества. Тутельян посоветовал делать так: если сегодня человек переел, устроить завтра разгрузочный день.

Профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов назвал поедание колбасы пару раз в неделю безопасным. Однако, по мнению специалиста, заменять колбасой мясо нельзя. Между постоянным употреблением колбасы и раком желудка и толстой кишки есть связь, заявил Буеверов. Если у человека ожирение и сахарный диабет, то о колбасе лучше забыть, как и людям с непереносимостью глютена, заключил эксперт.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!