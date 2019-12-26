Назван лучший российский сервелат

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование сервелата и назвал лучшие колбасы. Об этом говорится в документах, поступивших в «Ленту.ру».

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В общей сложности специалисты проверили продукты семи брендов: «ВкусВилл», «Ремит», «БахрушинЪ», «Микоян», «Лента», «Останкино» и «Раменский деликатес».

Эксперты сочли недоброкачественными колбасы «ВкусВилл» и «Лента» — образцы имели вкус и запах, несвойственный сервелату, и посторонний привкус окисленного жира. В колбасе «ВкусВилл» и «Ремит» обнаружен высокий уровень мезофильной микрофлоры, что может свидетельствовать об использовании не заявленных на упаковке ингредиентов.

В «Росконтроле» также установили, что в колбасе бренда «Микоян» недостаточно выражен аромат пряностей. Кроме того, в этой колбасе нашли следы птичьих субпродуктов и крахмала, не указанных в составе колбасы. Несоответствие реального состава прописанному на упаковке также обнаружили в сервелате «Лента», «Останкино» и «Ремит».

По итогам проверки колбаса «ВкусВилл» попала в черный список, сервелаты «Ремит», «Микоян» и «Останкино» — в список товаров с замечаниями. Рекомендованы к покупке только колбасы «БахрушинЪ» и «Раменский деликатес».

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