Названы лучшие крабовые палочки

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование крабовых палочек популярных брендов и назвал лучших производителей. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру». В тестировании приняла участие продукция марок «Меридиан», Vici, «А’море», «Санта Бремор» и «Русское море».

Выяснилось, что содержание белка во всех образцах ниже, чем требует стандарт, а в образцах «А’Море» и «Санта Бремор» — меньше указанного на упаковке. В образце бренда «Русское море» эксперты почувствовали выраженный запах ароматизатора. Тест на безопасность прошла вся проверяемая продукция. По итогам проверки к покупке рекомендовали крабовые палочки «Меридиан» и «Русское море».

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Ранее в декабре «Росконтроль» назвал опасные для здоровья марки креветок. В частности, в образцах Borealis, Fish&More и «Бухта изобилия» нашли яд: концентрация мышьяка в несколько раз превысила допустимую. По итогам проверки эксперты рекомендовали к покупке продукцию марок Agama и Polar.

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