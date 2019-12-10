Названы опасные марки креветок

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование неразделанных креветок популярных марок. Стоимость продукции варьируется от 550 до 1,1 тысячи рублей за килограмм. Копии протоколов исследования имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В проверке приняла участие продукция брендов Borealis, Fish&More, Agama, Polar и «Бухта изобилия». В ходе исследования выяснилось, что размер креветок Fish&More и «Бухта изобилия» оказался намного меньше, чем заявляют производители. Кроме того, в упаковках Agama и «Бухта изобилия», креветок меньше, чем должно быть. Также в образцах Borealis, Fish&More и «Бухта изобилия» нашли яд: концентрация мышьяка в несколько раз превысила допустимую. В итоге к покупке рекомендовали только креветки Agama, Polar, а остальных производителей поместили в черный список.

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Ранее в начале декабря «Росконтроль» представил результаты проверки скумбрии различных марок. Продукция Fish Fabric / Русскiй буфетъ, СТМ, «Балтийский берег», «А`море» и Billa оказалась опасной для здоровья.

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