Назван лучший российский майонез

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование майонеза «провансаль» с массовой долей жира 67 процентов популярных российских брендов. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В общей сложности специалисты проверили продукцию семи торговых марок: «Московский провансаль», «Скит», «Красная цена», «Слобода», «Селяночка», Billa и «Ряба». Программа испытаний включала в себя более 60 параметров качества и безопасности, среди которых наличие небезопасных жиров, содержание консервантов и соответствие состава маркировке.

Отмечается, что все исследуемые образцы устроили экспертов по уровню безопасности. Уровень общей обсемененности мезофильной микрофлорой не превышен, патогенные микроорганизмы, в том числе, сальмонеллы, не обнаружены. Плесени и дрожжи отсутствуют.

Что касается маркировки, то все исследованные образцы имеют меньшую массовую долю жира, чем указано на упаковке. Также есть расхождение по содержанию углеводов.

Тем не менее, отклонение от заявленных цифр не слишком большое, и все образцы соответствуют определению «майонез». Таким образом, продукция всех торговых марок, участвовавших в экспертизе, может быть рекомендована к покупке.

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