Россиянам назвали самый проблемный ингредиент оливье

Россиянам рассказали о безопасности ингредиентов традиционного новогоднего салата оливье, а также о самых проблемных его составляющих. Об этом сообщил сопредседатель Союза потребителей Росконтроля Александр Борисов, передает НСН.

Борисов отметил хорошее качество майонеза, яиц, а также «Докторской» колбасы. Он также назвал проблемные ингредиенты, в том числе отдельные части тушек цыплят-бройлеров — крылья и бедра. Картофель, по словам Борисова, внесен экспертами в черный список, так как он подвержен серебристой парше, плохо хранится и весь в черных пятнах.

Ранее врачи рассказали россиянам о допустимой дозе алкоголя в новогоднюю ночь. По словам специалистов, один бокал шампанского не нанесет существенного вреда здоровью человека, однако лучше отказаться от крепкого спиртного и не злоупотреблять слабоалкогольными напитками.

Они также добавили, что каждому человеку стоит ориентироваться на свой организм и решать, стоит ли пить. При этом, по мнению экспертов, безопасной доли алкоголя не существует.

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