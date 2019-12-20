Назван лучший зеленый горошек

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование консервированного зеленого горошка. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру». В проверке приняла участие продукция марок Bonduelle, «Дядя Ваня», «Красная цена», «6 соток», EKO, «Ашан» и «Просто».

Установлено, что горошек «Красная цена» и «Просто» имеют вкус и запах, не свойственный доброкачественному продукту. «Заливочная жидкость у этих образцов мутная, с крахмальным осадком и нехарактерным цветом», — указали специалисты. Кроме того, в этих образцах обнаружили остаточные количества пестицидов. В итоге три из семи образцов изготовлены по всем правилам, безопасны и соответствуют указанному сорту. Это Bonduelle, «Дядя Ваня» и «6 соток».

Материалы по теме Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно

Ранее в декабре «Росконтроль» назвал лучших производителей семги. По итогам проверки к покупке рекомендовали только продукцию брендов «Русское море», «Просто» и «Санта-Бремор».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!