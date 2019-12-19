Названа лучшая семга

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование семги. В тестировании приняла участие продукция марок «Круглый год», «Русское море», «А'море», «Меридиан», «Просто», «Санта-Бремор» и Clever. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В ходе проверки выяснилось, что самая свежая рыба продается под маркой «Меридиан». А образцы «Русское море», «Просто» и Clever не смогут долго храниться. Специалисты также выявили, что под видом семги под брендом Clever продается другая рыба.

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Кроме того, в продукции образцах «А'море», «Круглый год» и Clever нашли бактерии группы кишечной палочки, а в семге «Меридиан», «А'море», «Круглый год» — листерий. По итогам исследования к покупке рекомендовали только продукцию брендов : «Русское море», «Просто» и «Санта-Бремор».

Ранее в начале декабря «Росконтроль» проводил исследование скумбрии. В итоге вся проверенная скумбрия холодного копчения была занесена в черный список. К покупке не рекомендован ни один бренд.

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