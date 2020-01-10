Названы самые подорожавшие продукты России

Крупа и бобовые в 2019 году подорожали в России на 15,2 процента, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства. Это максимальный показатель среди продуктов питания.

Также среди самых подорожавших продуктов сливочное масло (10 процентов), хлеб и хлебобулочные изделия (6,3 процента), молоко и молочная продукция (6,1 процента), макаронные изделия (5,7 процента), рыба и морепродукты (5,2 процента).

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При этом ряд продуктов в 2019 году подешевели. К ним относятся сахарный песок (30,8 процента), куриные яйца (пять процентов), подсолнечное масло (2,9 процента) и плодоовощная продукция (два процента).

В других категориях ощутимо подорожали табачные изделия (11 процентов), тарифы пассажирского транспорта (6,1 процента) и за услуги водоотведения (шесть процентов).

Общая величина инфляции по итогам 2019 года составила три процента, что соответствует предварительным прогнозам Росстата. В декабре индекс потребительских цен вырос на 0,4 процента.

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