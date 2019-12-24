Россиянам пообещали минимальное подорожание топлива

Подорожание бензина в 2019 году может оказаться минимальным за последние 11 лет. К такому выводу пришли «Известия» на основании данных Росстата.

Дизельное топливо подорожает на рекордно низкую сумму за десятилетие. Бензин вырос в цене на 1,9 процента с начала текущего года, а дизель — на 2,4. В этом году рост цен на моторное топливо будет ниже уровня инфляции, которая на 16 декабря достигла 2,9 процента. В 2018 и 2017 году рост цен на бензин составлял 9,4 и 7,3 процента соответственно, превысив рост потребительских цен.

В Минэнерго и ФАС отметили, что главным фактором сдерживания топливных цен стал демпфирующий механизм.

Как сообщил «Известиям» президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша, демпфирующий механизм — не льгота из бюджета. Он отметил, что это возврат к первоначальным условиям налогового маневра в несколько ином виде. Также, по его словам, сейчас на топливном рынке остается одна болевая точка — зимний дизель. Он отметил, что этого топлива не хватает по стране, поэтому цены растут.

Повышение налоговой нагрузки не повлияло на рост цен, сообщили изданию в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). С 1 января ставки акцизов на бензин и дизель выросли на 50 процентов в сравнении с 2018 годом, а ставка НДС увеличилась с 18 процентов до 20. По мнению сотрудников ФАС, демпфирующий механизм компенсирует нефтяным компаниям упущенную выгоду, так как они поставляют топливо на внутренний рынок вместо экспорта.

В ноябре ценам на бензин в России предсказали падение. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что к концу года россиян ожидает сезонное падение цен на бензин и дизель, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции.

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