Названы регионы России с самым дорогим и дешевым бензином

Росстат представил информацию по средним потребительским ценам на бензин в российских регионах. Дешевле всего топливо можно купить в городе Барнауле Алтайского края, передает РИА Новости.

Там бензин обойдется в 43,03 рубля за литр. Дороже всего бензин стоит в чукотском Анадыре — 57,74 рубля за литр.

В Центральном федеральном округе самый дешевый бензин можно приобрести в Ярославле (42,59 рубля за литр), а самый дорогой — в Москве (46,5 рубля).

22 октября сообщалось, что спрос на бензин в России в 2019 году упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет. По словам экспертов, даже столь небольшая цифра для рынка бензина серьезна и может расцениваться как тревожный знак.

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