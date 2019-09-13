Российские заправки уличили в недоливе топлива

Топливо недоливают на почти каждой пятой автозаправке в России. К таким выводам пришел Росстандарт после проверки 200 заправок в 2019 году, передает газета «Известия».

По данным федерального органа, такая ситуация была зафиксирована на 19 процентах АЗС. На девяти процентах заправок обнаружили некачественный бензин и дизель. В Росстандарте отметили, что россияне также стали больше жаловаться на нарушения при продаже топлива на заправках — количество обращений выросло на 36 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Проверки проводились и в крупных сетях, и у независимых поставщиков, сообщили в федеральном агентстве.

В августе были названы российские регионы с самым доступным бензином. Лидером рейтинга с большим отрывом стал Ямало-Ненецкий автономный округ, на втором месте оказалась Москва, третью строчку занял Ненецкий автономный округ.

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