Выявлены регионы с самым доступным бензином

Названы регионы, жители которых на среднемесячную зарплату могут купить бензина АИ-92 больше, чем в других субъектах России. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидером рейтинга с большим отрывом стал Ямало-Ненецкий автономный округ (2080 литров бензина в месяц), на втором месте Москва (1798 литров), третью строчку занял Ненецкий автономный округ (1609 литров).

В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.

Меньше всего топлива могут себе позволить жители республик Северного Кавказа. Для Дагестана этот показатель составляет 514 литров бензина, в Карачаево-Черкесии — 520 литров, в Кабардино-Балкарии — 525 литров.

Поясняется, что объем топлива, который можно купить на заработную плату, определялся путем деления среднемесячного заработка в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля текущего года.

В июле стало известно, что больше всего бензина на одну зарплату могут купить жители Люксембурга (2,9 тысячи литров 95-го бензина), а меньше всего — жители Украины (279 литров). Россия расположилась на 16 месте между Италией и Эстонией (927 литров).

26 июля сообщалось, что производители бензина в июне подняли цены на 8,6 процента по сравнению с маем, при этом потребительские цены в среднем по стране выросли лишь на 0,7 процента. 1 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал, что правительство будет наказывать нефтяные компании, завышающие цены на бензин после окончания срока соглашения с кабинетом министров об их заморозке.