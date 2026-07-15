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13:08, 15 июля 2026Бывший СССР

В МИД высказались о появлении русов на Украине

Захарова прокомментировала предложение переименовать Украину в Русь
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение переименовать Украину в Русь. Ее слова приводит РИА Новости.

«То есть от "укров" уже киевский режим отказался? Теперь они "русы"?» — сказала она.

Предложение о переименовании Украины прозвучало от бывшего министра иностранных дел страны Бориса Тарасюка. По его словам, название было украдено у Украины Московским царством в годы правления Петра I.

Это не первый случай, когда на Украине говорят о связи страны с Русью. До этого глава офиса президента республики Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявлял, что Украина является преемником Руси и якобы должна господствовать над Россией.

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