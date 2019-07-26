В России опять подорожал бензин

Производители бензина в июне подняли цены на 8,6 процента по сравнению с маем, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.

При этом потребительские цены в среднем по стране выросли по сравнению с маем лишь на 0,7 процента. В числе регионов, где топливо на заправках подорожало сильнее всего, оказались Татарстан (+2,5 процента), Тува (+1,7 процента) и Новосибирская область (+1,6 процента).

В целом повышение цен было зафиксировано в 13 субъектах. В четырех, наоборот, отмечалось снижение, в частности, в Севастополе — на 1,3 процента, в Республике Крым — на 1,1 процента.

С начала года розничные цены на топливо возросли на 1,4 процента, тогда как цены производителей упали на 4,9 процента.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что серьезное ограничение роста цен на моторное топливо может привести к опасным последствиям. По его словам, подобные действия могут сильно тормозить развитие отрасли нефтепереработки в стране.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!