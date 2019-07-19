Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо

Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезное ограничение роста цен на моторное топливо может привести к опасным последствиям. Об этом он заявил в ходе общения с рабочими Магнитогорского металлургического комбината, передает ТАСС в пятницу, 19 июля.

По его словам, подобные действия могут сильно тормозить развитие отрасли нефтепереработки в стране.

«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — пояснил глава государства, комментируя причины роста цен на топливо в последнее время.

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27 июня сообщалось, что оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента, в то время как потребительные увеличились только на 0,3 процента. Средняя розничная цена литра бензина в мае была 44,13 рубля, дизеля — 46,14 рубля. Оптовые цены были на уровне 19,48 рубля для бензина и 26 рублей для дизельного топлива.

В апреле 2018 года произошел резкий рост цен на бензин. В ответ правительство отменило повышение акциза на нефтепродукты. В рамках завершения налогового маневра власти ввели меры поддержки нефтеперерабатывающих заводов, среди которых обратный акциз на нефтяное сырье (поставляемое на внутренний рынок для переработки) и демпфирующая надбавка к нему, зависящая от соотношения мировых цен и определяемая правительством на весь год расчетной цены.

Также в прошлом году был принят закон, разрешающий правительству вводить заградительные вывозные пошлины на нефтепродукты, чтобы предотвратить их избыточный экспорт.

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