Названы страны с самым доступным бензином

Больше всего бензина на одну зарплату могут купить жители Люксембурга, а меньше всего — жители Украины. Это следует из рейтинга европейских стран по доступности бензина для населения, составленном РИА Новости.

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Согласно подсчетам агентства, в Люксембурге жители на свои средние зарплаты могут купить в среднем 2,9 тысячи литров 95-го бензина. Причина в том, что цена топлива в этой стране относительно небольшая, при том что уровень зарплат один из самых высоких в Европе.

На втором месте рейтинга оказалась Норвегия, где жители могут купить на зарплату 2,2 тысячи литров. В пятерку лидеров также вошли Австрия, Ирландия и Великобритания, где жители могут приобрести более 1,9 тысячи литров бензина на одну зарплату.

По данным агентства, Россия находится в рейтинге на 16-м месте между Италией и Эстонией. Россияне могут купить на среднемесячную зарплату порядка 927 литров топлива. На последнем месте оказалась Украина, жители которой могут приобрети только 279 литров бензина на одну зарплату. Между тем топливо в этой стране — одно из самых дешевых в Европе.

Помимо Украины низкая доступность бензина отмечается в таких странах, как Болгария, Румыния, Латвия и Белоруссия, где жители могут позволить себе не более 560 литров топлива в месяц.

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