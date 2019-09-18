Россиянам предложили купить бензин в долг

Сеть АЗС «Газпром нефть» и «БКС Банк» объявили о начале продажи бензина в рассрочку. Пилотный проект пока заработает только для водителей такси Gett, но до конца года его предполагается распространить на всех клиентов, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

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Лимит на карте рассрочки составит 15 тысяч рублей. Получить карту можно в приложениях Gett для водителей и АЗС.GO от «Газпром нефти». Подписать договор на ее использования после одобрения можно будет через sms-сообщение.

Рассрочка предоставляется без процентов, но только на время месячного льготного периода. Если клиент не успевает погасить ее, то дальше долг становится кредитом со ставкой 59 процентов годовых.

Подробности проекта рассказал председатель правления «БКС банка» Дмитрий Пешнев-Подольский и подтвердил представитель сети заправок. В «Газпром нефти» пообещали, что стоимость топлива по этой карте не будет отличаться от той, что назначена для обычных покупателей, а все расходы возьмет на себя сеть АЗС.

Ранее «БКС банк» подписал соглашение с X5 Retail Group о продаже продуктов питания в магазинах «Перекресток» с помощью карты рассрочки. Тогда главный финансовый директор X5 Светлана Демяшкевич объяснила, что карты рассрочки позволяет поддержать спрос на товары повседневного спроса при падении реальных доходов россиян.

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