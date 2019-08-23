Названа доля голодающих многодетных семей в России

Денег на покупку еды не хватает 2 процентам многодетных российских семей, а 0,7 процента опрошенных утверждают, что могут позволить себе любые траты. Такие данные приведены в исследовании Росстата, передает РИА Новости.

О возможности свободно купить и еду, и одежду, но не товары длительного пользования рассказали 52,6 процента многодетных семей. Еще 16,6 процента респондентов хватает на все, кроме квартиры, дачи и автомобиля. Также 27,7 процента отметили, что им хватает на еду, но вот приобрести одежду и оплатить услуги ЖКХ для них сложно.

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Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов подчеркнул, что речь идет о субъективном мнении респондентов. Так как в опросе отсутствовал какой-то стандарт набора товаров и услуг, то для разных участников исследования «не хватает денег даже на еду» могло значить что-то свое. Бадалов отметил, что на отсутствие минимальных средств на существование жаловались даже люди с самыми высокими доходами. По его мнению, для таких семей фраза «нет денег» означает невозможность поддерживать уровень потребления, к которому привыкли именно они.

Ранее из доклада Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности» за 2017 год стало известно, что 26 процентов детей в возрасте до 18 лет живут в семьях, уровень доходов в которых ниже прожиточного минимума. Наиболее остро стоит проблема в сельской местности, где в малоимущих семьях растут 45 процентов детей. В Минтруда, комментируя эти показатели, заявили о росте объема мер поддержки многодетных семей с 2018 года. Данные по этому периоду Росстат опубликует только в 2020-м.

В текущем году в продуктовых магазинах выросла доля покупок, которые оплачиваются картами рассрочки. По итогам первого полугодия она достигла 14 процентов, хотя еще в прошлом году имела долю 9,3 процента. Таким образом, траты на еду по кредиткам поднялись в рейтинге с пятого места на второе. Первую строчку занимает бытовая техника и электроника — 28,3 процента покупок в сегменте сделаны с помощью кредитных карт.

Больше других на еду в 2018 году потратили жители Ингушетии (57,9 процента доходов), Дагестана (53,8 процента) и Чукотки (47,7 процента). Меньше всего тратят в Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе и Москве — 21,8, 23,1 и 24,5 процента соответственно.

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