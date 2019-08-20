Названы регионы с самыми большими расходами на еду

Росстат назвал регионы, жители которых тратят больше всего денег на покупку продуктов. Таковыми оказались Ингушетия и Дагестан, передает РИА Новости.

По данным службы статистики, в 2018 году на питание и безалкогольные напитки у жителей Ингушетии уходило 57,9 процента доходов, Дагестана — 53,8 процента. Также много денег на еду тратят жители Чукотки — там этот показатель составил 47,7 процента.

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Меньше всего на еду в прошлом году истратили жители Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Москвы — 21,8, 23,1 и 24,5 процента доходов соответственно. Среднее значение по России составило 30 процентов.

По словам экспертов, на соответствующие расходы влияют три фактора: стоимость продуктов питания, низкая зарплата и состав семьи. Кроме того, на разницу в данных влияет и национальный менталитет.

Ранее сообщалось, что реальные зарплаты россиян выросли в июле на 3,5 процента. По оценке Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников в июле составила 45,9 тысячи рублей, что на 8,2 процента больше, чем в 2018 году.

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