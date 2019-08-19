В России ускорилась убыль населения

В первом полугодии 2019 года в России ускорилась естественная убыль населения, следует из доклада, опубликованного на сайте Росстата.

В период с января по июнь текущего года число умерших в стране превысило число родившихся на 198,8 тысячи человек, что на 34,7 тысячи больше, чем в первом полугодии 2018-го. Положительная динамика рождаемости зафиксирована лишь в двух российских регионах — Москве (5,9 в годовом выражении) и Карачаево-Черкесии (4,7 процента). В остальных регионах рождаемость падает, отмечает Росстат.

В целом по стране этот показатель снизился на 8,1 процента. В январе-июне текущего года родились около 720 тысяч человек против 783 тысяч в 2018 году. При этом показатели смертности в России также падают (за первое полугодие 2019 года смертность снизилась на 3 процента), однако ее сокращение оказалось недостаточным для остановки естественной убыли населения.

В начале июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за последние четыре месяца естественная убыль населения составила около 149 тысяч человек. По ее словам, «в погоне за качественными показателями» многие регионы специально занижали показатели смертности от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и внешних причин. Такую динамику Голикова назвала катастрофической.

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