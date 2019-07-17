В России выросла убыль населения

Естественная убыль населения России за пять месяцев 2019 года составила 180,4 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные данные Росстата по естественному движению населения.

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По данным ведомства, с января по май число родившихся в России составило 600 тысяч человек, число умерших — 780 тысяч. За аналогичный период прошлого года естественная убыль населения составила 147,2 тысячи человек. Таким образом, этот показатель вырос более чем на 33 тысячи человек.

В начале июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за последние четыре месяца естественная убыль населения составила около 149 тысяч человек. По ее словам, «в погоне за качественными показателями» многие регионы специально занижали показатели смертности от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и внешних причин. Такую динамику Голикова назвала катастрофической.

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