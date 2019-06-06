Магазины начнут продавать россиянам еду в долг

Сеть супермаркетов «Перекресток» собирается запустить карты рассрочки для покупателей, по которым еду в магазинах можно будет приобрести в долг. Соответствующее соглашение подписали X5 Retail Group, крупнейший ретейлер России и владелец сети, а также «БКС банк». Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

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Виртуальная карта позволит покупателям приобретать товары в «Перекрестке» в кредит с льготным периодом. Оплата будет производиться бесконтактно. Платить ей можно будет только в магазинах сети. Оформление карт будет производиться прямо в супермаркетах по паспорту при одобрении кредитного лимита.

Как пояснила главный финансовый директор X5 Светлана Демяшкевич, при снижении реальных доходов россиян такие карты рассрочки позволяет облегчить доступ потребителей к денежным средствам. Такие карты позволят поддержать спрос на товары повседневного спроса.

Согласно данным Росстата, реальные доходы падали в период с 2014 по 2017 годы, в 2018 году они показали близкий к нулю рост — на 0,1 процента. С 2013 года реальные доходы жителей России сократились на 8,3 процента. По оценке ведомства, в первом квартале 2019 года доходы упали на 2,3 процента. Экономисты ВШЭ и РАНХиГС ранее спрогнозировали, что реальные доходы россиян продолжат падать.

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