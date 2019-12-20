Лукашенко объявил о договоренности с Россией по топливу

Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

Определены объемы поставок топлива белорусской стороне — около 20 миллиардов кубометров газа и 24–25 миллионов тонн нефти, пояснил Лукашенко. По его словам, точная цена на газ будет определена в ближайшие дни, но в целом останется на уровне текущего года. Стоимость нефти также будет на уровне 2019-го.

Так белорусский лидер прокомментировал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, прошедшую 20 декабря в Санкт-Петербурге. Глава республики добавил, что при необходимости еще раз встретится с президентом России до конца года.

Министр экономического развития России, сопредседатель российско-белорусской рабочей группы по урегулированию спорных вопросов и развитию интеграции Максим Орешкин ранее заявил журналистам, что у сторон остались три группы тем, блокирующих финальные договоренности по интеграции. По его словам, это вопросы в газовой, нефтяной и налоговой сферах, передавал «Интерфакс». До этого Минск неоднократно требовал снизить цену на поставляемый республике российский газ, но Москва отказывала, а 19 декабря президент Путин на большой пресс-конференции подчеркнул, что Россия не может позволить себе продавать Белоруссии по требуемой стоимости.

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