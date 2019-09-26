Подсчитано количество некачественного бензина на российских заправках

Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском рынке составляет девять процентов. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на проверки Росстандарта.

В точных цифрах это значение достигает шести миллионов тонн — всего за год на АЗС реализуются 65 миллионов тонн бензина и дизтоплива.

Данная цифра практически не изменилась по сравнению с прошлым годом, однако еще в 2015 году доля контрафакта доходила до 20 процентов. Причинами улучшения качества назвали введение оборотных штрафов, а также изменения в налоговом законодательстве.

Также выяснилось, что 81 из 920 заправок продают бензин и дизель, не соответствующие стандартам качества. При этом самое распространенное нарушение — превышение в топливе массовой доли серы.

Цены на бензин в России резко выросли весной 2016 года из-за изменения мировых котировок топлива и повышения акцизов. В дальнейшем был принят закон о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, предполагающий предоставление крупным нефтяным компаниям льгот в виде обратного акциза на нефтяное сырье с демпфирующим коэффициентом, который должен выплачиваться в случае превышения мировыми ценами внутренних. Также правительству было предоставлено право вводить заградительные экспортные пошлины с целью обеспечить внутренний рынок достаточным объемом предложения.

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