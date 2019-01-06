Власти объявили войну плохому бензину

На территории Северо-Западного федерального округа в 2019 году будет запущен пилотный проект системы контроля качества бензина. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«В рамках рабочей группы прорабатываются вопросы архитектуры и внедрения системы прослеживаемости топлива от НПЗ до бензобака», — сказал чиновник.

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По его словам, такая система позволит показать, где было подмешано некачественное топливо. Выявленное нарушение станет поводом для внеплановой проверки, заверил Мантуров.

В материале также говорится, что участие в пилотном проекте для нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз и заправок будет добровольным, поскольку инициативу проявили сами участники рынка. По итогам эксперимента Росстандарт должен будет выработать механизм контроля качества топлива для всей страны.

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