Продавцам бензина усложнили жизнь

Центробанк зарегистрировал новые правила торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), говорится на сайте биржи.

Предполагается, что новые правила, которые учитывают предложения, выработанные на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, поспособствуют стабилизации топливного рынка.

Правила, в частности, подразумевают введение повышенных ставок денежного обеспечения для трейдеров при продаже бензина и дизтоплива с базисов (станций отправления) НПЗ, штрафные санкции за неоднократное неисполнение биржевого договора поставки и новые тарифные ставки за сверхнормативные заявки. Кроме того, сроки подачи отгрузочной разнарядки будут сокращены до одного дня.

«Изменения направлены на дальнейшее повышение эффективности организованных торгов, повышение дисциплины участников торгов по исполнению обязательств по договорам с использованием денежного обеспечения», — говорится в сообщении биржи.

СПбМТСБ организует торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, леса и минеральных удобрений, через нее осуществляется порядка 99 процентов организованных торгов. Биржа начнет работать с учетом новых правил 9 января 2019 года.

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