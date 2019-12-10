России предсказали будущее со слишком низкой инфляцией

Инфляция в России в этом году может оказаться ниже скорректированного прогноза, а в следующем году — продолжить падение и опуститься за три процента. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает РИА Новости.

Он напомнил, что ранее в конце года рост цен ожидался на уровне 3,8 процента, сейчас прогноз изменился до 3-3,1 процента. В первом квартале, предполагает Орешкин, можно говорить о росте цен в 2,5 процента.

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По его словам, «инфляции просто неоткуда взяться». Ослабление потребительского кредитования сократит спрос, поэтому никаких источников для выхода на целевой уровень Центробанка в четыре процента он не видит.

Отвечая на вопрос, как долго будет наблюдаться такая картина, министр предположил, что речь идет как минимум о нескольких кварталах. То есть ситуация затронет весь 2020 год.

В начале весны инфляция в России на фоне повышения НДС до 20 процентов достигала пяти процентов в годовом выражении, но в ноябре, по данным Росстата, опустилась до 3,5 процента. В 2018 году инфляция составила 4,3 процента, что стало минимальным уровнем за всю историю. В начале года Банк России ожидал инфляцию на уровне 5-5,5 процента.

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