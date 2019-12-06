В России зафиксировали уровень инфляции ниже прогноза

С января по ноябрь 2019 года инфляция в России составила 2,7 процента, а с ноября 2018 года — 3,5 процента, что ниже значений, которые прогнозировали Центробанк и Минэкономразвития. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает REGNUM со ссылкой на данные Федеральной службой государственной статистики (Росстата).

Как следует из отчета ведомства об уровне потребительских цен, месячная инфляция в минувшем ноябре составила всего 0,3 процента, а в первую неделю декабря был зафиксирован нулевой рост цен. При этом, по данным Росстата, ряд продовольственных товаров в ноябре подешевел.

Так, цена на апельсины снизилась на 6 процентов, на лимоны — на 4,6 процента, на свеклу — на 3,2 процента, на капусту — на 2,6 процента, на морковь — на 1,8 процента, а на яблоки — на 0,8 процента. Сильнее всего подешевел сахарный песок — на 7,8 процента, а в некоторых регионах страны — даже на 10 процентов.

Также было отмечено снижение цен на мясо и птицу — они подешевели в среднем на 0,3 процента.

Ранее в декабре премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инфляция по итогам года составит 3,8 процента. По его словам, эти цифры «вполне благоприятные и, можно даже сказать, хорошие для нашей экономики».

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