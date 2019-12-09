В России подорожает мобильная связь

Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Главной причиной подорожания называется необходимость соблюдения «пакета Яровой» — положений закона о противодействии терроризму, а также требования закона об устойчивом Рунете.

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Также сыграют роль рост цен на электроэнергию и горюче-смазочные материалы и курс рубля, поскольку многие закупки операторы сотовой связи производят за рубежом.

При этом подорожание будет происходить неравномерно в зависимости от ценовых групп тарифов. Так, самые дешевые и социальные подорожают в пределах инфляции, остальные — намного быстрее, указывают авторы.

По данным другого исследования, главным требованием, предъявляемым абонентами к операторам, является доступность связи четвертого поколения — 4G или LTE.

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